سعر صرف الليرة التركية يسجل ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار اليوم الخميس

المستقلة … سجلت الليرة التركية اليوم الخميس 15/10/2020 ارتفاعاً طفيفاً بسعر الصرف مقابل الدولار الامريكي بعد ان شهدت خلال اليومين الماضيين انخفاضاً قويا.

الليرة التركية ارتفع سعر صرفها مقابل الدولار الامريكي اليوم بشكل طفيف حيث سجلت سعر صرف 792 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو ما يعتبر ارتفاعاً بسيطاً مقارنة بسعر صرف يوم امس الاربعاء 14/10/2020.

هذا وتعاني الليرة التركية مؤخراً من انخفاض حاد في سعر الصرف مقابل الدولار الامريكي وهو ما جعلها تقترب من سعر صرف 800 ليرة تركية مقابل 100 دولار وهذا هو الانخفاض الاقوى لها خلال العام الحالي 2020.

وتمر الليرة التركية بالعديد من التقلبات التي من شأنها ان تزعزع استقرار سعر صرفها مقابل الدولار الامريكي.