سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لليوم، ارتفاع الليرة بشكل طفيف

سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار لليوم، ارتفاع الليرة بشكل طفيف

المستقلة …. عادت الليرة التركية مرة اخرى لتسجل ارتفاع طفيفاً امام الدولار الأمريكي اليوم السبت 10/10/2020 بعد ان شهدت يوم أمس انخفاضا في قيمتها.

اليوم سجلت الليرة التركية سعر صرف 785.95 ليرة مقابل 100 دولار امريكي وهو ارتفاع مقارنة بيوم امي والذي كان اقترب من 800 ليرة مقابل 100 دولار أمريكي.

يذكر ان الليرة التركية تواجه انخفاضاً حاداً بقيمتها مقابل الدولار الأمريكي وذلك بسبب الصراعات التي تخوضها تركيا فيول المنطقة والتي تجعل المستثمرين من الخوف بفرض عقوبات على أنقرة بأي وقت.