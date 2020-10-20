سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار اليوم يشهد ارتفاعاً

المستقلة … بدأت الليرة التركية صباح اليوم في الأسواق تشهد ارتفاعاً ملحوظاً امام الدولار الامريكي لتحقق بذلك سعر صرف اعلى.

استمرار ارتفاع سعر صرف الليرة التركية منذ يوم امس مقابل الدولار الأمريكي لتحقق بذلك 789 ليرة مقابل 100 دولار أمريكي، وهو ما يعتبر ارتفاعاً عن يوم أمس بعد ان سجلت 793 ليرة مقابل كل مئة دولار.

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يأتي هذا الارتفاع بسعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي متوقعاً حيث بدات الليرة بالتعافي مؤخراً امام الدولار الامريكي

ولا زالت التوقعات تصب باتجاه ارتفاع سعر الصرف لليرة التركية ومغادرة دائرة الانخفاض الحاد الذي شهدته الاسبوع الماضي والذي سبقه.