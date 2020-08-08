سعر سلة خامات أوبك ينخفض إلى 45.17 دولار للبرميل

(المستقلة)… أعلنت منظمة أوبك، السبت، أن سعر سلة خامات أوبك اليومي انخفض ليصل إلى 45.17 دولار للبرميل الواحد.

وقالت المنظمة في بيان إن “سعر سلة خامات أوبك من ثلاثة عشر برميلاً للخام سجل 45.17 دولار للبرميل الواحد”.

وأضافت أن “السعر انخفض عن اليوم السابق الذي بلغ 45.34 دولار، وفقاً لحسابات أمانة أوبك”.

وأشارت المنظمة، إلى أن “المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي 2018 كان 43ر52 دولار للبرميل”.

وتتألف سلة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) المرجعية من ما يلي: مزيج الصحراء (الجزائر)، وجيراسول (أنغولا)، وأورينت (إكوادور)، وزافيرو (غينيا الاستوائية)، ورابي ليت (غابون)، وإيران ا(ٕيران)، البصرة ليت (العراق)، الكويت إكسبورت (الكويت)، إس سيدر (ليبيا)، بوني لايت (نيجيريا)، الضوء العربي (السعودية)، موربان (الإمارات) وميري (فنزويلا). (النهاية)