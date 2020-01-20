سعر النفط الخام يقفز بسبب اضطرابات العراق

(المستقلة)… ارتفع سعر النفط بعد انقطاع الإمدادات وعدم الاستقرار السياسي في دولتي ليبيا والعراق الرئيسيتين في إنتاج النفط

وارتفعت اسعار خام برنت الى 65.16 دولار بزيادة بلغت 31 سنت او ما تعادل 0.43%، فيما ارتفع الخام الامريكي 25 سنتا او ما يعادل 0.43% الى 58.83 دولار.

ومن المتوقع أن يؤدي توقف صادرات النفط في الموانئ الليبية إلى خفض إنتاج البلاد بحوالي 800 ألف برميل يومياً، الأمر الذي أجبر مؤسسة النفط الوطنية الليبية على إعلان حالة القوة القاهرة في عقود التسليم.

وتعرضت الإمدادات من موقع إنتاج ثانٍ للخطر مع تصاعد الاضطرابات على نطاق واسع في أحد أكبر منتجي منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). (النهاية)