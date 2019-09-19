سعد لمجرد يطلق “يخليك للي”

(المستقلة)..أطلق الفنان المغربي سعد لمجرد عبر قناته الرسمية على موقع ”اليوتوب“، أغنيته الجديدة، التي تحمل اسم ”يخليك للي“.

وحققت الأغنية -التي جاءت بكلمات باللهجة المغربية- آلاف المشاهدات بعد ساعة على إطلاقها.

واختار الفنان المغربي في عمله الجديد، إيقاعاً شبابياً يتناغم مع موضوع الأغنية.

وطرح النجم المغربي أغنيته الجديدة بعد نجاح ”الدويتو“ المصور لأغنيته ”إنساي“، والتي تعاون فيها مع النجم المصري محمد رمضان، وتخطى الكليب 144 مليون مشاهدة على ”اليوتيوب“.

ووجهت السلطات الفرنسية إلى سعد لمجرد، البالغ من العمر 33 عامًا، في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، في باريس تهمة ”الاغتصاب مع ظروف مشددة للعقوبة“، وأدخل السجن للاشتباه بأنه اعتدى في العاصمة الفرنسية على شابة في العشرين من العمر.

وسعد لمجرد متهم أيضًا في الولايات المتحدة في قضية اغتصاب تعود للعام 2010. ورغم كل هذه المتابعات مازالت أعمال سعد لمجرد تحقق نسبة مشاهدة عالية.