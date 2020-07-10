سعد لمجرد يطرح عمله المصري الأول يوم الأحد

أعلن الفنان المغربي المتواجد في فرنسا سعد لمجرد، أن عمله الجديد، سيصدر يوم الأحد المقبل، بعدما أجل طرحه، بسبب وفاة الفنانة المصرية رجاء الجداوي. وأجل الفنان المغربي، سعد لمجرد، إصدار جديده الفني، الذي كان مرتقبا، عشية الأحد الماضي، قبل أن تعلن وفاة الجداوي، صباح اليوم نفسه، متأثرة بمضاعفات كورونا. ويطرح لمجرد أول عمل مصري في مسيرته، يحمل عنوان «عدى الكلام» الذي تعامل فيه مع فريق عمل مصري، يضم الشاعر أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، والموزع توما وكشف طبيعة فيديو كليب عمله الجديد، من خلال صوره الترويجية، إذ اعتمد على تصوير داخلي، يرتكز على مؤثرات بصرية.