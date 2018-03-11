سعد لمجرد يشكر فريق “غزالي غزالي” بعد تخطيها 8 ملايين مشاهدة

(المستقلة)..حققت أغنية “غزالي غزالي” المصورة للمطرب المغربى سعد لمجرد نجاحاً كبيراً، علي موقع الـYouTube بـ 48 ساعة فقط من طرحها.

وجه سعد عبر حسابه الـinstagram، رسالة شكر لفريق أغنية “غزالي غزالي” بعد النجاح الذي حققته، إذ تخطت الأغنية حوالى 8 ملايين مشاهدة منذ طرحها على قناة لمجرد الرسمية.

وعلق سعد: “شكرا جزيلاً لفريق غزالي، وأختص بالذكر (دجكور وليسلى وإسماعلي وناني)، وكثيرًا من الناس الحب كله لكم، الله ينصر سيدنا”.

يذكر أن سعد لمجرد أطلق مؤخراً أغنية “let go”، والأغنية من كلمات وألحان سعد لمجرد، وتوزيع جلال الحمداوي، والكليب من إخراج ألكسندر دا سيلفا.