سعد لمجرد يسعى ليكون ممثلا

(المستقلة)..كشف الفنان المغربي سعد لمجرد عن حلمه المنتظر عبر حسابه الرسمي على موقع انستغرام، بعد أن أعلن منذ ساعات عن موعد إطلاق أغنيته الجديدة “عدى الكلام”، التي يطل باللهجة المصرية لأول مرة من خلالها.

ونشر الفنان المغربي سعد لمجرد، عبر حسابه الشخصي على الانستغرام، مقطع فيديو قصير معلقاً عليه بأنه سيكون ممثلاً في يوماً ما، قائلاً: “One day I will be an actor inshallah”، في إشارة إلى خطوات قادمة من الممكن أن يعمل عليها لتحقيق هذا الحلم.

وأطل لمجرد عبر حسابه الرسمي على الانستغرام لإعلان تفاصيل أغنيته الجديدة باللهجة المصرية عدى الكلام، من خلال بوستر على طريقة الممثل العالمي هيو جاكمان في فيلمه الشهير ذا غريتس مان شو – The Greatest showman، بارتداء سعد لمجرد زي لاعبي السيرك. وأشار إلى أنه من المقرر طرح أغنيته عدى الكلام يوم 5 تموز/يوليو الجاري، حيث تأتي الأغنية المنتظرة عدى الكلام من كتابة أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعي وتوزيع توما.

وتم تصوير أغنية سعد لمجرد الجديدة عدى الكلام باللهجة المصرية في سيرك شهير في باريس، عاصمة فرنسا، حيث استغرق تصوير الأغنية نحو يومين، فهي يدور الفيديو كليب في السير بين مشاهد الأكشن وألعابه المتنوعة.

الفيديو كليب من إخراج الفرنسي ذو الأصول العربية المخرج حكيم غراب، كما شارك في تصويرها طاقم تصوير من عدة بلدان عربية. ومن المقرر بث أغنية عدى الكلام عبر القنوات التلفزيونية والإذاعية العربية كافة، التي طلبت بث هذه الأغنية من خلالها؛ نظراً لشعبية سعد لمجرد في بلادها.

واحتفل سعد لمجرد ، مع النجم المصري محمد رمضان، مؤخراً، بتجاوز أغنيتهما “إنساي” الـ 250 مليون مشاهدة عبر قناة الفنان المصري محمد رمضان عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” وذلك منذ أن تم طرحها في عام 2019.

ويعد هذا التعاون الأول بين النجمين إلا أن الفنان سعد لمجرد لم يغن فيها باللهجة المصرية بل أطل بلهجته الأم المغربية فيما أطل الفنان المصري محمد رمضان بلهجته الأم المصرية أيضاً.