سعد لمجرد عن قضية الاغتصاب: لا أعرف الندم

المستقلة /كشف الفنان المغربي سعد لمجرد، تفاصيل أزمته الأخيرة التي تم اتهامه فيها باغتصاب فتاة والقبض عليه لفترة بفرنسا، وهو ما أثار الجدل كثيرا بينه وبين جمهوره طوال الفترة الماضية.

وقال سعد لمجرد في أول ظهور إعلامي له عبر أحد البرامج التليفزيونية :”لا أعرف الندم ولكن أتعلم من أخطائي”.

وتابع لمجرد قائلا :”لابد أن أكون مسؤولا أكثر من ذلك لأن هذه هي ضريبة الشهرة والنجاح حيث تحرمك من فعل كثير من الأمور وأتصور أنها تجربة أفادتني أكثر على المستوى الشخصي”.

يذكر أن سعد لمجرد تم إلقاء القبض عليه في فرنسا من فترة بسبب اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية وتم حبسه، وأفرج عنه بكفالة مع الإقامة الجبرية في فرنسا لحين الانتهاء من التحقيقات.