” سطوب ولا كلمة “.. أغنية جديدة للمغربي هشام شبري

المستقلة..أعلن الفنان هشام شبري،على قناته الرسمية باليوتوب، عن ديو غنائي جمعه بالفنانة فايا، بعنوان” سطوب ولا كلمة “وهي من ألحان هشام شبري، وتأليف مشترك بينه وبين عبد التواب ناير، أما التوزيع كان لمحسن إمغارن.

وقال شبري أن الأغنية تحمل مجموعة من الرسائل النبيلة أهمها عدم تنغيص علاقاتنا العاطفية والإنسانية باللوم والعتاب، إذا أخطأ طرف على الطرف الأخر أن يسامح ويلتمس له العذر لتصل هذه العلاقة لبر الأمان، ولإيصال هذا المعنى، اعتمد هشام شبري لهجة مغربية بسيطة اختيرت بدقة، لتكون قريبة من المجتمع المغربي والعربي خاصة فئة الشباب .

وعبر عن سعادته بالأصداء الطيبة التي لقيها عمله الفني الجديد، والذي يعتبر السادس في مسيرته الفنية بعد كل من أغنية ”بكاني الليل”، ”مكتاب”، و”إحنا أولاد الوحدة”، وأغنية باللهجة الخليجية ”العيون” وباللهجة المصرية ”كنت فاكر”.

يشار إلى أن هشام شبري كاتب وملحن ومغني ولد بمدينة مراكش ويعمل حاليا أستاذ للتربية الموسيقية بنفس المدينة، ومكنه إلمامه الكبير بالموسيقى من تأليف وتوزيع أزيد من 100 معزوفة موسيقية، من بينها ”فراشة الحب”، ”أحلام”، ”ما بين الواحات”، ”زهرة إلى أمي”، نداء من السماء وغيرها.

تميز شبري بأسلوبه الموسيقى الخاص سواء من حيث التلحين أو الغناء، حيث يميل إلى الأسلوب الطربي بالإضافة إلى أداءه مجموعة من الستايلات الموسيقية العصرية وكذا أغاني الراي.

وقد شارك في مجموعة من المهرجانات الوطنية، من بينها مهرجان الشباب والطفولة بالرباط، والمهرجان الدولي للرحل بزاكورة، ومهرجان احتفالية مراكش بالمسرح الملكي للمدينة، وبعض الملتقيات الموسيقية العربية.