سر وضع النعنع على قبر الفنان محمود ياسين – فيديو
المستقلة/- عقب تشييع جثمان الفنان الراحل محمود ياسين اقدمت اسرته على نثر الكثير من أوراق النعناع الأخضر على القبر بعد دفنه مباشرة مما اثار تساؤل الجميع عن السبب.
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل الكثيرين وعما اذا كان هذا الامر حلالا ام حراما .
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يستحب غرس الزرع الأخضر كالصبار والنخل بجوار القبر وورد أنه يخفف العذاب عن الميت، لأنها تسبح الله -عز وجل
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سبب وضع اسرة محمود ياسين النعناع على قبرة ورد امين الفتوى على ذلك من خلال الفيديوجراف التالي.
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