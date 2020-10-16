سر وضع النعنع على قبر الفنان محمود ياسين – فيديو

وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، على تساؤل الكثيرين وعما اذا كان هذا الامر حلالا ام حراما .

وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يستحب غرس الزرع الأخضر كالصبار والنخل بجوار القبر وورد أنه يخفف العذاب عن الميت، لأنها تسبح الله -عز وجل

ونستعرض المزيد من التفاصيل حول سبب وضع اسرة محمود ياسين النعناع على قبرة ورد امين الفتوى على ذلك من خلال الفيديوجراف التالي.