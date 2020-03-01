سر غياب «محمود ياسين» عن عزاء حسني مبارك

المستقلة /رغم العلاقة الطيبة التي كانت تجمع بين الرئيس المصري حسني مبارك والفنان محمود ياسين، إلا أن الأخير غاب عن عزاء الأول الذي أقيم الجمعة الماضية في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس في القاهرة.

ونفت الممثلة رانيا محمود ياسين، اليوم الأحد، أن يكون غياب والدها عن عزاء مبارك بسبب مروره بأزمة صحية، مؤكدة أنه لم يحضر العزاء لأنه “لا يقدر على الذهاب ليس أكثر”، بحسب صحيفة “الوطن” المصرية.

وكشفت ابنة محمود ياسين، عن موقف إنساني للرئيس الراحل مبارك مع والدها، وهو أنه عندما تعرض لمشكلة في القلب، وكان من المقرر أن يخضع لعملية جراحية، أصر الرئيس المصري الأسبق على سفره للخارج من أجل إجرائها، وكانت الرئاسة حريصة دائما على التواصل معنا من أجل الاطمئنان عليه”.

وأعلن محمود ياسين اعتزاله الفن في سبتمبر/ أيلول 2018، بسبب ظروفه الصحية.

وأوضحت رانيا ياسين وقتها، أن والدها “لن يقوى على العمل مجددا بسبب ظروفه الصحية، ولاسيما أن التمثيل يتطلب مجهود يفوق طاقته وصحته في الوقت الحالي”.

وأكدت على اقتناع والدها والأسرة بقرار اعتزاله التمثيل، وأضافت، أن “الشباب يعانون من التصوير طول ساعات التصوير التي تصل إلى 20 ساعة أحيانا، فما بالكم بوالدي الذي لا يمكنه العمل تحت هذا الضغط بسبب ظروفه الصحية”.

وحضر عزاء الرئيس المصري الراحل، حسني مبارك، العديد من الفنانين، يتقدمهم عمرو دياب ودينا الشربيني، ومحمد هنيدي، ومحمد رمضان، ويحيى الفخراني، وميرفت أمين، وأحمد عز.