سر عزوف مي عز الدين عن الزواج

المستقلة / عُرفت بملامحها الطفولية البريئة الهادئة، منذ أن ظهرت على شاشة السينما للمرة الأولى، عام 2001، خلال فيلم “رحلة حب”، مع الفنان محمد فؤاد وأحمد حلمي، وأبهرت الجمهور بدور”فرح”، في مسلسل “أين قلبي”، مع الفنانة يسرا، والتي بدأت في انطلاقاتها وعرفها الجمهور وتعلق بها وأطلقوا عليها لقب “البرنسيسة”، إنها الفنانة مي عز الدين.

ويتزامن اليوم 19 يناير، يوم ميلاد الفنانة مي عز الدين، الـ40، ونشرت مجلة (هُن)، قصة عزوفها عن الزواج وتعرضها للاكتئاب، خلال السطور التالية.

رغم وصول مي عز الدين، سن الأربعين، إلا أنها لم تتزوج حتى الآن، فلم تقدم على الارتباط سوى مرة واحدة، حيث أعلنت خطبتها من لاعب الكرة، محمد زيدان، ولكن سرعان ما انتهت ولم تكتمل، وكشفت في أكثر من لقاء تليفزيوني لها، سبب عزوفها عن الزواج حتى الآن، مؤكدة أنها تتمتع بشخصية صعبة، “متطلباتي في الزوج صعبة جدًا، كما أنني لن أترك عملي لإرضاء زوجي”.

وكشفت “مي”، سر وجود حراسة خاصة دائمًا إلى جانبها، مؤكدة أن والدتها تخشى عليها ولذا تصطحب بودي جاردات برفقتها دائمًا، كما أكدت أنها ترى أنه من المستحيل أن تستمر في عملها بالتمثيل كثيرًا.

تعترف مي عز الدين، بأنها تعرضت للاكتئاب مراراً في حياتها، وتقول: “لا أنكر أنني أُصاب أحياناً بحالة من الاكتئاب الشديد، قد تطول لبعض الوقت، ومع ذلك لا ألجأ إلى تناول المهدئات أو العقاقير الخاصة بالاكتئاب، لأنني أخاف من خوض تلك التجربة وتبعاتها، لكنني أحاول الخروج من هذه الحالة من طريق ممارسة أي نشاط أحبّه”.