سر إلغاء آبل للشواحن في هواتفها بعد إطلاق آيفون 12

المستقلة /- فاجأت شركة آبل الأمريكية مستخدميها بقرار الإعلان عن عدم إصدار شواحن جديدة مع هواتف iPhone 12 التى أعلنت عنها رسميا منذ أيام، حيث قالت الشركة إنها لن تصدر أية شواحن جديدة للمستخدمين للعمل على حماية البيئة من النفايات والتلوث الناتج عن التصنيع الإلكترونى.

وأشار المسئولون فى الشركة أن قرار إلغائها للشواحن سيعمل على التخلص من تصنيع أكثر من 2 مليار شاحن محتمل فى العام، وهو الأمر الذى يعادل التخلص من عوادم أكثر من 4500 سيارة سنويا .

وكشفت بعض التقارير الأخرى أن شركة آبل لا تسعى فقط إلى حماية البيئة وتقليل الانبعاثات والتلوث الإلكترونى فحسب؛ حيث كشف تقرير من موقع iMore بأن آبل تسعى إلى الحصول على أرباح بنسبة أكبر حيث أن عملية شراء الشاحن بسعر منفصل، عن سعر الهاتف سيجلب لآبل الكثير من الأرباح، عما كان من قبل.

وستشمل عملية إلغاء الشواحن من هواتف iPhone 12 و iPhone 11 وكذلك هواتف Phone SE و iPhone XR ببديل الكابل من نوع Lightning بمنفذ USB-C ، ومن المفترض أن يوفر هذا الامر على مستخدمى الشركة القدماء كلفة شراء شاحن جديد، أما المستخدمين الجدد للشركة فسيكون عليهم شر اء كل الملحقات الجديدة من الشاحن أو السماعات السلكية.

وسيكون على مشترى هواتف آيفون 12 أو الهواتف القادمة مستقبلا خاصة إذا كان لديهم هواتف iPhone 11 التمسك بكابل Lightning بمنفذ USB-C 5 واط ، ولكن إذا أرادوا الشحن بدرجة أسرع فسيكون عليهم القيام بشراء، شاحن بمنفذ USB-C بقيمة 19 دولار والذى خفضت آبل ثمنه منذ أيام بعد أن كان 29 دولارا، وهو الأمر الذى يعنى ارتفاع مبيعات آبل من هذا الشاحن بشكل كبير جدا .