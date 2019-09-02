سروال عمرو دياب يثير مخاوف من تحوله الى موضة شبابية

(المستقلة)..تسببت الإطلالة الأخيرة للمطرب عمرو دياب في جدل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ارتدي سروال يشبه الملابس الداخلية لأهل الريف في مصر ويسمى “كلسون” مع تي شيرت باللون الأبيض أقرب للملابس الداخلية المعتادة في شتاء مصر، وأبدى عدد كبير من معجبات دياب خوفهن من تحول الإطلالة إلى موضة تغزو الشوارع المصرية ويقتنيها الشباب والمراهقين خاصة مع قرب بداية العام الدراسي الجديد.

عمرو دياب تجاوب مع الضجة المثارة مع حفله الأخير في الساحل الشمالي وقام فجر اليوم بنشر عدة صور تظهر إطلالته بصورة أوضح، بينما أكد عشاقه أن السروال ليس “كلسون” وإنما هو واحد من أحدث صيحات الموضة وتم طرحه ضمن المجموعة الجديدة للعلامة التجارية اليونانية الشهيرة “XCONCEPT”، ويبلغ سعره 2600 جنيه مصري، بينما يصل ثمن التي شيرت إلي 1100 جنيه، وكلاهما من القطن الخالص وتم تصميمهما في إيطاليا وتصنعيهما في تايلاند.

الحفل جاء بمثابة ختام لسلسة حفلات عمرو دياب في الساحل الشمالي للترويج لألبومه الجديد “أنا غير”، وسينطلق بعدها في جولة خارج مصر تبدأ بحفله المنتظر في مدينة العقبة الأردنية بمسرح عاليا جولف يوم 4 أكتوبر المقبل.

يذكر أن اطلالات عمرو دياب المثيرة للجدل تتحول دوما إلى موضة يقبل عليها الشباب مهما كانت غرابتها مثل قميص متخافيش المشجّر، مرورا بجاكيت “آيس كريم في جليم”، وبلوفر “تملي معاك” و”آيس كاب” أنا عايش، والسكسوكة، وتسريحات الشعر، و الجيم وفورمة الساحل، وحتى قميصه في ألبوم “معدي الناس”.

المصدر: سيدي نت