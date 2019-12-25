سرق مصرفا ووزع النقود على المارة هدية … بابا نويل “اللص”

(المستقلة)… تفاجأ سكان مدينة كولورادو سبرينغز بلص يشبه “بابا نويل”، وهو يقوم بإلقاء النقود الورقية في الهواء، بعد قيامه بعملية سرقة في مكان قريب.

وألقت السلطات القبض على رجل بلحية بيضاء، بعد سطوه على بنك في مدينة كولورادو سبرينغز الأميركية، ثم رمي الأوراق النقدية التي سرقها في الهواء، مع ترديده عبارة “ميري كريسماس”، أو أعيادا مجيدة.

وتم القبض على ديفيد واين أوليفر في متجر “ستاربكس” في كولورادو سبرينغز، بعد أن استهدف بنك “أكاديمي” المجاور، وفقا لتقرير الشرطة.

وقالت الشرطة إن المشتبه به “هدد باستخدام السلاح”، قبل مغادرته البنك بمبلغ غير محدد من المال، حسب ما أشار موقع سكاي نيوز.

ونقلت محطات تلفزيونية محلية لقاء مع شاهد عيان، قال إن أوليفر ذهب خارج البنك وبدأ في رمي الأموال “في كل مكان”.

كما أشار إلى أن أوليفر “بدأ يلقى المال من الحقيبة”، قبل الصراخ بعبارة “ميري كريسماس”.

وقال السيد باسكال إن المارة استرجعوا بعض النقود وأعادوها إلى البنك، بينما كان أوليفر يسير إلى ستاربكس، وجلس هناك منتظرا الشرطة للقبض عليه.

ونقلت صحيفة “دنفر بوست” عن الشرطة قولها إن “آلاف الدولارات” ما زالت مفقودة، مضيفة أنه لا يوجد ما يشير إلى أن سلاحا استخدم في عملية السطو.

ونشرت الشرطة صورة لأوليفر بشعر رمادي وأبيض، ولحية بيضاء كاملة، تشبه لحية “بابا نويل”. (النهاية)