سرقة “كنز ذهب” من منزل نائب سوري

(المستقلة)..تعرض منزل عضو مجلس الشعب السوري، علي رشق، لسرقة أونصات ومسوغات ذهبية تقدر قيمتها بعشرات ملايين الليرات.

وفي كتاب وجهته إلى قيادة شرطة ريف دمشق، ذكرت الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات وصفا دقيقا للمسروقات ومنها:

⁃ 6 أونصات ذهب وزن كل واحدة منها 31.1 غرام.

⁃ 8 ليرات ذهبية.

⁃ قطعة ذهب مخمسة وزنها 37.7 غرام (عيارها 22 قيراطا).

⁃ ساعتا يد نسائيتان من الذهب، وزنها 191 غراما.

⁃ سلسال من الذهب الأبيض مع قلادة على شكل عنقود عنب، مع إسوارة يد (وزنهما 112.6 غرام).

⁃ 4 خواتم ذهب

إضافة إلى مصوغات أخرى.

وطالبت الجمعية بتعميم أوصاف المصاغ المذكور، وذلك في محاولة لضبط السارقين إن حاولوا بيع المصاغ.

إشارة إلى ان سعر غرام الذهب (عيار 21) في سوريا يقدر بأكثر من 100 ألف ليرة سورية.

المصدر: روسيا اليوم