سرقة جائزة الأوسكار من طاولة افضل ممثلة بعد ساعةً واحدة من منحها

(المستقلة)..تباهى رجل، ليلة الأحد 4 مارس/آذار 2018، بسرقته جائزة الأوسكار من الممثلة الشهيرة فرانسيس مكدورماند على موقع فيسبوك، مدعياً أنَّه فاز بها في فئة الموسيقى، قبل إلقاء القبض عليه للاشتباه به في جناية سرقة كبرى.

واحتُجِز تيري براينت، 47 عاماً، بتهمة سرقة التمثال في حفل “Governors Ball”، عقب حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ90 في هوليوود يوم الأحد، 4 مارس/آذار، وحُدِّدت كفالة تبلغ 20 ألف دولار لإطلاق سراحه.

وأوضح متحدث باسم شرطة لوس أنغلوس، أنَّ براينت كانت لديه تذكرة لحضور هذا الحدث، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال براينت، الذي كان يرتدي بزة سهرة، في فيديو نشره على فيسبوك: “انظروا أعزائي، حصل فريقي على هذه الجائزة الليلة. من يريد أن يهنئني؟ إنَّها لي، حصلنا عليها الليلة يا عزيزي!”.

وطلب المشاهدون أن يلمسوا تمثال الأوسكار وهنأوه به، وهم على يبدو غير مدركين أنَّه يخص مكدورماند.

وعندما صاح براينت مطالباً بمعرفة الطريق إلى الحفلة التي قدَّمها مقدم البرامج جيمي كيميل، أجابه أحد المارة مجهول الهوية: “هذه تذكرتك لحضور أي حفلة تريدها”.

وفازت مكدورماند بالجائزة لدورها في فيلم “Three Billboards Outside Ebbing, Missouri” الذي ظهرت فيه كأم مكلومة تسعى لتحقيق العدالة لابنتها المقتولة.

وأثار خطاب القبول القوي الذي ألقته وطالبت فيه باحتواءٍ أكبر للنساء والمجموعات المهمشة في صناعة الأفلام حماسة الجمهور في مسرح دولبي.

وكانت مكدورماند تحتفل عندما سرق بريانت الجائزة من على طاولتها.

ولم تستمر كلمتها احتفالاً بفوزها بجائزة الأوسكار طويلاً.

ونشرت كارا باكلي، الصحفية بصحيفة نيويورك تايمز الأميركية، صورة لبريانت على تويتر، وقالت إنَّ مصوراً تابعاً للطاهي ولفغانغ باك أوقف بريانت واستعاد التمثال منه.

وكتبت: “يبحث الأمن في حفل Governors Ball عن هذا الرجل الذي انتزع جائزة الأوسكار الخاصة بفرانسيس مكدورماند وركض بها. أوقفه مصور ولفغانغ باك، واستعاد الأوسكار، ثُمَّ اختفى الرجل في المكان. وفرانسيس على ما يبدو قالت دعوه يذهب”.

وقال سيمون هالز، وكيل دعاية فرانسيس: “بعد افتراقهما لفترةٍ وجيزة، تم لم شمل فرانسيس وجائزة الأوسكار خاصتها بسعادة. وقد احتفلتا بلم الشمل بشطيرة تشيز برغر مزدوجة من مطعم إن إن أوت برغر”.

وهذه هي المرة الثانية التي تحصل فيها فرانسيس على جائزة أفضل ممثلة، بعدما فازت بها في عام 1996 عن دورها كشرطية غريبة الأطوار في فيلم Fargo.

لم يتسن العثور على رقم هاتف لبريانت على الفور، ولم يكن واضحاً ما إذا كان لديه أي محامٍ يمكنه التعليق نيابةً عنه.

وقالت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة في بيانٍ لها: “التمّ شمل الفائزة بجائزة الأوسكار لأفضل ممثلة فرانسيس مكدورماند وجائزتها بسعادةٍ، بعد افتراقٍ وجيز في حفل Governors Ball party الليلة الماضية. وأُلقي القبض على اللص المزعوم سريعاً، عن طريق أحد المصورين وأفراد من الأكاديمية تحركوا سريعاً، وفرق أمنية”.