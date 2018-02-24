سرقة إصبع تمثال صيني عمره 2000 عام

(المستقلة)… سرق الأمريكي مايكل روهان، خلال أمسية “الكنزة القبيحة” في متحف معهد فرانكلن بولاية فلاديلفيا، إصبع أحد مقاتلي جيش الطين “تيراكوتا” قيمتها 4.5 مليون دولار.

وتفيد صحيفة “ديلي نيوز”، بأنه وفق معلومات مكتب التحقيقات الفيدرالي، تسلل هذا الشاب 21 ديسمبر الماضي إلى قاعة عرض لجيش الطين المغلقة من مقبرة الإمبراطور الصيني كين شي هيونجدي، وكسر إصبعا من يد أحد التماثيل.

ولم يكتشف العاملون في المتحف الأمر إلا يوم 8 يناير 2018، حيث رصدت كاميرات المراقبة كافة تحركات السارق.

وزار موظفو المكتب، 13 يناير، منزل الشاب الذي سلم الإصبع المسروق فورا إليهم، وتجري الآن محاكمته بسبب هذه السرقة.

وجاء في وثائق المحكمة أن إصبع التمثال عمرها أكثر من 100 سنة وهي من ضمن التراث الثقافي.

يشار إلى أن جيش الطين “تيراكوتا” مقبرة لأكثر من 8 آلاف تمثال بالحجم الكامل لمقاتلين مع خيولهم دفنوا بالقرب من ضريح الإمبراطور تشين شيهواندي في شيان.

واكتشفت هذه المقبرة عام 1974 خلال حفر آبار ارتوازية، وفي عام 1987 أدرجت منظمة “يونسكو” هذا الجيش الطيني في قائمة التراث العالمي.