سرعة شفاء الصعايدة من كورونا تحيّر الأطباء

المستقلة /أكد أطباء أنه لا يوجد حتى الآن تفسير علمي لما ذكرته وزيرة الصحة المصرية الدكتورة هالة زايد، في مداخلة لبرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب، عن أن سكان صعيد مصر هم الأكثر تعافيا بين سكان جميع المحافظات حتى الآن؛ مرجحين أن يكون السبب هو ارتفاع درجات حرارة الجو في جنوب مصر مقارنة بشمالها.

وقال رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، الدكتور أمجد الحداد، إن نسبة الشفاء ليست هي فقط الأقل في الصعيد، ولكن نسبة الإصابات أيضاً قليلة، حتى في محافظة الأقصر، فالمخالطون بالأجانب فقط هم المصابون وتم حصر ذلك.

وأضاف الحداد في تصريحات صحافية أنه حتى الآن لا يوجد تفسير علمي أو مناعي لهذا الأمر، لأن التغذية واحدة، وطرق الوقاية واحدة في مصر كلها.

وأعرب عن اعتقاده بأن ارتفاع درجة الحرارة قد يكون سبب ذلك على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية لم تؤكد حتى الآن أن ارتفاع الحرارة لها دور في القضاء على الفيروس مثل باقي الفيروسات المعروفة. واعتبر أن اكتشاف إذا كان للحرارة تأثير في الحد من انتشار فيروس كورونا أم لا، يمكن اختباره والتأكد منه مع دخول فصل الصيف.