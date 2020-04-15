سرايا السلام في ميسان تفتتح المعمل الثاني لإنتاج الكمامات

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح مدير صحة ميسان علي العلاق، الأربعاء، المعمل الثاني لإنتاج الحمامات والذي تم إنجازه من قبل سرايا السلام في ميسان.

وقال العلاق عند افتتاح المعمل ان هذا المعمل هو الثاني الذي تم إنجازه من قبل الاخوة في السرايا والذي يأتي ضمن حملة وطن التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدعم القطاع الصحي والمواطنين .

وثمن العلاق هذه المبادرة الوطنية التي تاتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها البلد، مبدياً توجيهاته وارشاداته الصحية للعاملين في المعمل، لعمل الكمامات حسب المواصفات الصحية ،