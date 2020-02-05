سرايا السلام تكشف حقيقة انسحاب “القبعات الزرق” من التحرير والتركي

(المستقلة)… كشف المتحدث باسم سرايا السلام، صفاء التميمي، اليوم الأربعاء، حقيقة انسحاب اصحاب “القبعات الزرق” من ساحة التحرير والمطعم التركي، وسط العاصمة بغداد.

وقال التميمي في تصريح صحفي “حتى اللحظة لا يوجد اي امر لسحب اصحاب القبعات الزرق من ساحة التحرير او المطعم التركي، بل هناك عمل وسعي حقيقي لحماية التظاهرات”.

واضاف انه “تم افتتاح المطعم التركي، بعد ان جرى تنظيفه وتزينه واعادة الحياة له”، مؤكدا ان “المطعم التركي، متاح للجميع وهو حاليا مفتوح، وكل مواطن وحتى الاعلام بإمكانه ان يدخل اليه ويعتلوا تلك المنصة، التي منبر للأحرار المطالبين بالإصلاح وابعاد الفاسدين”.

وكان الصدر قد وجه “القبعات الزرق” بالتنسيق مع القوات الامنية في اعادة الدوام الرسمي، وفتح الطرق التي اغلقها المحتجون في المناطق التي تشهد تظاهرات في العراق. وذلك عقب تكليف محمد علاوي رئيسا لحكومة انتقالية.

وتضم “القبعات الزرق” عناصر من “سرايا السلام” التابعة لمقتدى الصدر.

وبعد ساعاتِ من توجيه الصدر أتباعه، بالتنسيق مع القوات الأمنية، لفتح الطرق وإنهاء التظاهرات الشعبية، سجلت اشتباكات عدة بينهم وبين المتظاهرين في بضع ساحات مخلّفةً عدداً من الجرحى.(النهاية)