سرايا السلام تفتح معملا لصناعة الكمامات الطبية في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..افتتح مدير عام صحة ميسان علي العلاق، الثلاثاء،معمل صناعة الكمامات الطبية الذي تم انجازة برعاية لواء ميسان / سرايا السلام ضمن حملة وطن.

وقال العلاق اثناء افتتاح المعمل بأنه يأتي ضمن الحملة الوطنية ( حملة وطن ) التي اطلقها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لدعم القطاع الصحي والمواطنين .

واشار إلى أنه ابدى التوجيهات والإرشادات الصحية للعاملين في المعمل من أجل أن تكون الكمامات حسب المواصفات الصحية ، مثنيا على جهود قسم الهندسة في السرايا بعد اهدائهم مستشفى الزهراوي الجراحي جهاز لتعقيم المراجعين.

وفي سياق ذو صلة التقى العلاق أمر لواء ميسان أبو فاطمة البيضاني وقدم شكر دائرة صحة ميسان للسيد مقتدى الصدر والعاملين ضمن حملة وطن وقيادة اللواء على هذه الجهود المبذولة لدعم القطاع الصحي وتزويد المنتسبين والمواطنين بالكمامات .