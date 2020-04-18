سرايا السلام تفتتح معمل خياطة بدلات عزل صحي في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اعلنت قيادة الفرقة الجنوبية لسرايا السلام عن افتتاح معمل خاص بخياطة بدلات العزل الصحي في مدينة الناصرية ، في مبادرة لدعم القطاع الصحي في المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

وقال بيان صادر عن الفرقة تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” افتتاح المعمل ياتي في اطار حملة وطن التي اطلقها السيد مقتدى الصدر ، وبالتنسيق مع دائرة صحة ذي قار وتهدف الى وقاية الكوادر الصحية العاملة في ردهات العزل من خطر الاصابة بفيروس كورونا “.

واشار الى ان ” المعمل يعمل بمواصفات فنية عالية وينتج بدلات عزل صحي لها استخدامات عديدة “.