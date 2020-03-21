سخرية من شمس بسبب اقتراحها علاجا للفيروسات

المستقلة /أحدثت الفنانة الكويتية شمس ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها في مقطع مصور تحدثت فيه عن علاج طبيعي للعدوات الناتجة عن الفيروسات.

وأشارت إلى أنه من المفيد في هذه الحالة اللجوء إلى ماء الفضة الذي يعتبر برأيها ثاني أقوى مضاد حيوي طبيعي. وأضافت أنه يجب قبل استخدامه القيام بتمارين التنفس بحسب (مجلة لها).

ولفتت إلى أن هذا يساعد على الحفاظ على بيئة الجسم القلوية مع الإشارة إلى أن البيئة الحمضية والمظلمة هي التي تعزز نمو البكتيريا الضارة والفيروسات.

وأوضحت في المقطع طريقة استعمال الماء عن طريق الفم والأنف. وتوجهت للأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول عليه في بعض البلدان مثل العراق وليبيا وسوريا معلنة انه يمكنهم صنعه في المنزل من خلال برش قطعة من الفضة ووضعها مع الماء في آنية مصنوعة من الفخار.

وأثار هذا الفيديو سخرية الكثير من متابعي الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”. ومما جاء في التعليقات: “ندرس 5 سنوات ونتعب ويجون هالاشكال يتكلمون عن الفيروسات والبكتيريا كأن عندهم علم ودراية” و”الفضة معروف سام، نيترات الفضة الاسم العلمي له وهو خطير وسام جداً قد يسبب العمى وفشل كلوي انتبهوا” و”أقول اعطي الخباز خبزه وانتِ خليك للطبل والغناء”. ورغم هذا حقق على أحدها أكثر من 114 ألف مشاهدة.