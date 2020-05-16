سحب مسحات طبية للعمالة الاجنبية  في مصفى كربلاء النفطي

(المستقلة ) / علي النصر الله / .. قامت المفارز الطبية في صحة كربلاء بأخذ عينات دم ومسحات أنف للعمالة الاجنبية لثلاث جنسيات يعملون في مصفى كربلاء النفطي للتأكد من خلوهم من فايروس كورونا “.

وقال مدير شعبة الرقابة الصحية في قسم الصحة العامة بدائرة صحة كربلاء الدكتور كرار جواد العباسي، في تصريح لـــ ( المستقلة ) إن “الزيارة جاءت ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية المتخذة من قبل الدائرة ، لمتابعة تنفيذ خطة المسح الميداني ، الخاصة بفيروس كورونا “.

وقال إن “الجنسيات الاجنبية للعمالة من دول ( كوريا ، والبنغلادش ، والهند ) ، بالإضافة الى العمال العراقيين “.