سجن امرأة قامت بتصوير فيديو جنسي أمام أنظار ابنها بالمغرب

(المستقلة)… أدانت محكمة امنتانوت غرب مدينة مراكش المغربية سيدة بثمانية أشهر حبسًا وغرامة مالية بعد امتهانها الدعارة وإعطاء قدوة سيئة للأبناء.

وكشفت مصادر متطابقة أن القضاء استند إلى إدانتها بعد تعمدها تصوير نفسها عارية برفقة عشيقها وأمام أنظار ابنها ذو 7 سنوات بمدينة امنتانوت بمنطقة خلاء قبل أن ينتشر الشريط الجنسي على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وبعد انتشار الفيديو الجنسي عبر تطبيق WhatsApp، فتحت المصالح الأمنية تحقيقًا انتهى بتوقيف المعنية البالغة من العمر حوالي 33 سنة، في الـ12 من يناير الماضي، فيما لاذ عشيقها بالفرار والذي أصدرت في حقه مذكرة بحث وطنية.

وتمت إحالة المعنية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بإمنتانوت، والتي قررت متابعتها في حالة اعتقال وايدعها السجن.(النهاية)