سجن الممثلة لوري لوغلين بعد إدانتها بالغش في التعليم

(المستقلة)..قضت محكمة أميركية بالحبس شهرين على نجمة المسلسل التلفزيوني (فول هاوس) الممثلة لوري لوغلين وبالحبس خمسة أشهر لزوجها مصمم الأزياء موسيمو جيانولي لمشاركتهما في فضيحة واسعة النطاق تتعلق بالقبول في جامعات أميركية.

واختنق صوت لوغلين (56 عاما) وهي تعتذر لقاضي المحكمة الجزئية ناتانيل جورتون في بوسطن عن “القرار المريع” الذي اتخذته بأن تحاول مساعدة ابنتيها للحصول على “ميزة غير مستحقة” في مسابقات القبول بالجامعات.

وصدر الحكم على لوغلين وزوجها بعد إقرارهما في مايو بالذنب في مخطط احتيالي استهدفا منه ضمان مكانين لابنتيهما في جامعة كاليفورنيا الشمالية باعتبارهما بطلتين رياضيتين دون أن تكونا كذلك.

وقالت لوفلين “أنا آسفة بحق وبعمق وبشدة”.

وتضمن الحكم، الذي يتناسب مع بنود اتفاق مع الادعاء، تغريم لوفلين 150 ألف دولار وزوجها البالغ من العمر 57 عاما 250 ألف دولار. كما تضمن أن يمضيا مئة ساعة و250 ساعة في الخدمة العامة.