سترلينج مهدد بغياب طويل عن مانشستر سيتي

(المستقلة) – حسام الدين جمال – كشف بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، عن غياب لاعبه رحيم ستيرلينج لمدة قد تمتد لعدة أسابيع، بسبب معاناته من الإصابة.

وكان سترلينج قد تعرض للإصابة الأسبوع الماضي، في الخسارة 0-2 أمام توتنهام بالدوري الإنجليزي الممتاز، وأظهرت الأشعة إصابة في أربطة الركبة بقدمه اليسرى.

وقال جوارديولا في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي إن الإصابة تحتاج لأسابيع للتعافي منها، رغم أنه لا يعلم كم هي المدة حاليا.

اقرأ أيضا: جوارديولا: الخسارة من ريال مدريد هي الأقسى في مسيرتي

يذكر أن سترلينج صاحب الـ25 عاما يعد عنصرا أساسيا في تشكيلة مانشستر سيتي هذا الموسم، حيث شارك في 35 مباراة مع الفريق بمختلف المسابقات، سجل خلالها 20 هدفا وصنع 6 أهداف.

ويلتقي مانشستر سيتي مع وست هام، يوم الأحد المقبل في الجولة 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثاني في الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق 22 نقطة خلف ليفربول المتصدر.

ويحل مانشستر سيتي ضيفا على ريال مدريد الإسباني في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا يوم 26 فبراير/شباط الحالي، بينما يستضيف ملعب السيتي لقاء الإياب يوم 17 مارس/أذار المقبل.