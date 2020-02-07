ستة مكملات غذائية تخفض ضغط الدم

المستقلة / يزيد ارتفاع ضغط الدم من مخاطر تلف الأوعية الدموية والإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويساعد اتباع نظام غذائي صحي ونمط حياة مثالي على خفضه، فضلاً عن تناول بعض المكملات الغذائية.

نشرت مجلة (الكونستلو) بعض المكملات الغذائية التي تساعد على خفض ضغط الدم، وفقًا لموقع “Health line”:

1-حمض الفوليك

يؤدي زيادة حجم الدم أثناء الحمل إلى ارتفاع الضغط، ويعتبر حمض الفوليك من المكملات المهمة لتطور الجنين في الرحم، كما يقلل من ارتفاع ضغط الدم لدى الحامل في هذه الفترة، ولا يقتصر الأمر على النساء فقط، بل يساهم أيضًا في تقليل ارتفاعه عند الرجال أيضًا.

2-فيتامين د

يرتبط انخفاض فيتامين د في الجسم بارتفاع ضغط الدم، ما يتطلب تناول كبسولات من هذا الفيتامين للوقاية من الآثار الناتجة عن ارتفاع الضغط، لكن لا بد أن يتم ذلك تحت إشراف الطبيب المختص.

3-الماغنسيوم

يعمل الماغنسيوم على تنظيم وظيفة الخلايا الصحية، كما يساعد على خفض ضغط الدم، ومن ثم يجب تناول الأطعمة الغنية بالماغنسيوم أو مكملات غذائية لعلاج نقص هذا العنصر في الجسم وتلاشي ارتفاع الضغط.

4-البوتاسيوم

يساعد البوتاسيوم على تخفيف الضغط على جدران الشرايين، حيث كشفت الدراسات أن تناول مكملات البوتاسيوم يعتبر علاجًا في بعض الأحيان لارتفاع ضغط الدم، فلا بد أن يتناول الشخص حوالي 99 ملليجرام من البوتاسيوم يوميًا، باعتبارها الجرعة المناسبة لحصول الجسم على كفايته من هذا العنصر الغذائي.

5-الألياف

يجب تناول نظام غذائي غني بالألياف لتجنب ارتفاع ضغط الدم أو انخفاضه لدى المصابين بأي من هذين المشكلتين، على أن يأخذ الشخص مكملات الألياف بحجم 11 جرامًا يوميًا لضبط ضغط الدم، وتتوافر الألياف في الخضروات الورقية والفواكه الطازجة، كما يمكن تناول المكملات الغذائية تحت إشراف الطبيب المختص.

6-أوميجا 3

تساعد أوميجا 3 على ضبط عمل الأوعية الدموية، كما يعمل على خفض ضغط الدم، وتتوافر أوميجا 3 في مكملات زيت السمك ومكملات زيت بذر الكتان.