ستة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.. بالاسماء

ستة مرشحين يتنافسون على منصب رئيس ديوان الوقف السني بالعراق.. بالاسماء

المستقلة/- كشف مصدر مطلع للـ(المستقلة) ان المجمع الفقهي قدمّ اسماء ستة مرشحين الى رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي لاختيار احدهم لشغل منصب رئيس ديوان الوقف السني في العراق.

وبحسب المصدر فإن المجمع رشح الاسماء الاتية: عامر الجنابي، نوري الدليمي، زياد الصميدعي، ادريس الجحيشي، النائب يحيى المحمدي، النائب خالد المفرجي.

وكان رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد كلّف مطلع العام الحالي سعد حميد كمبش “بتسيير شؤون ديوان الوقف السني ويخول الصلاحيات الادارية والمالية كافة لحين ترشيح من يديرها بالاصالة بعد انتهاء مدة تصريف الامور اليومية”. (النهاية)