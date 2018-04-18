سبوتيفاى تعلن عن تغييرات مهمة الأسبوع المقبل لمنافسة أبل

(المستقلة) … فى محاولة منها لمحاربة خدمة أبل الموسيقية وغيرها من الخدمات المهمة فى صناعة خدمات بث الموسيقى، تخطط شركة “سبوتيفاى” لتغييرات كبيرة فى نسختها المجانية من الخدمة، وحسبما أفاد تقرير سابقة، أرسلت الشركة مؤخرا دعوة لحدثها الخاص بالحديث عن مستقبل تطبيقها والتغيرات التى ستقوم بها فى الفترة القادمة.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، من المنتظر أن تجرى فعاليات هذا الحدث فى 24 أبريل المقبل، وسيشارك فيه رئيس قسم البحث والتطوير “غوستاف سودرستروم”، و نائب الرئيس لتطوير المنتجات “بابار ظفر”، والرئيس العالمى لخدمة المطورين “تروى كارتر”، و بالإضافة إلى التحسينات التى أدخلت على خدمة البث المجانى والتطبيق المحمول، يشاع أن Spotify ستعلن عن مكبر صوت ذكى ينافس أبل “هوم بود”

وتعمل الشركة حاليا على تعديل وتحسين شكل النسخة المجانية من الخدمات، لتظهر بطريقة أسهل للاستخدام خاصة عبر تطبيق الهاتف، وكشفت الأخبار أيضا عن ميزة تحكم صوتى تقوم الشركة باختبارها حاليا.