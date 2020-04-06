سبع اصابات جديدة بفيروس كورونا في ذي قار

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/..اكدت تحاليل مختبر الصحة العامة في العاصمة بغداد، الاثنين، اصابة سبعة اشخاص في مدينة الناصرية بفيروس كورونا المستجد .

وقال بيان عن دائرة صحة ذي قار تلقت ( المستقلة ) نسخة منه ان ” ستة اشخاص من المصابين هم من عائلة المصاب مؤخرا وهم من منطقة الثورة في الناصرية ، والاصابة السابعة لامرأة تبلغ من العمر 47 عاما من سكنة الناصرية ، واكدت التحاليل المختبرية في بغداد اصابتهم بفيروس كورونا “.

يذكر ان دائرة صحة ذي قار سجلت منذ تفشي كورونا لغاية اليوم 25 اصابة مؤكدة بالفيروس .