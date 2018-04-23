سبايا دولة الخرافة على طاولة ادباء ميسان

(المستقلة)/حيدر الحجاج / ..احتفى اتحاد ادباء وكتاب ميسان نادي السرد بالقاص والروائي عبد الرضا صالح محمد لصدور روايته سبايا دولة الخرافة في مقره الكائن في محافظة ميسان القديمة وبحضور نخبة من مثقفي المدينة وكاتبها .

قدم الامسية السينارست المبدع ضاري الغضبان بمستهل ونص سيري عن منجز المحتفى به بعدها قدمت ارواق نقدية وثقافية استعرضت الرواية وابعادها الفنية وشخوصها السردية عبر بوابة الرواية العراقية والعربية .

اولى القراءات كانت للقاص الدكتور عبد الرزاق فليح العيساوي بورقة عنوانها .. هدفية المفهوم الانساني في سبايا دولة الخرافة متناولا فيها رؤيته للاحداث التي تفاعل معها محمد بنسق وجداني منوها لصيرورة الحدث وتداعياته وما يشكله من نتائج تصب في منحى المحتوى الفكري للرواية .

تلى ذلك ورقة نقدية للناقد والكاتب البصري عبد الغفار العطوي قرأها الشاعر رحيم زاير الغانم بعنوان .. سبايا دولة الخرافة بين الميتا سرد والميتا تاريخي مفادها ان التاريخ والسرد يلتقيان في إنهما مرويان ويشكلان الخلفية البارزة للحكايات والحوادث مبينا ان الكاتب اعتمد في سبايا دولة الخرافة على الجمع بين الكتابة السردية والكتابة التاريخية باعتبارهما نظرة قائمة على التحيز الأيديولوجي أعقبتها ورقة ثقافية للقاص تحسين عبد الرضا اللامي بعنوان… سبايا دولة الخرافة .. ربيع جديد للرواية العراقية متطرقا فيها الى ان ظاهرة كتابة الرواية في زمن يشهد الانحلال السياسي والتطرف العرقي وتفكك البنية الاجتماعية في ظل مرادفات جعلت من العراق ساحة حروب ناضجة حسب قوله مبينا ان الرواية في وصفها للاحداث التي مرت خلال تواجد قوى الشر والظلام اعطت انطباعا جديدا للسردية العراقية والعربية

بعدها قدمت ورقة ثقافية للكاتب والمترجم جلال ساجت مشيرا فيها الى ان الرواية وهي الجنس الادبي الوحيد الذي لايملك نهاية بسبب طبيعته اللانجازية فهو يتقبل دخول الاجناس الادبية الاخرى منوها الى الشعرية العالية في رواية المحتفى به ومعرجا على العنونة المغايرة والمثيرة

بعدها قدمت ورقة ثقافية من الكاتب النجفي القاص حميد الحريزي قرأها القاص والروائي ابراهيم دكس الغراوي والتي جاء فيها ان الكاتب استطاع ان يمسك بخيوط السرد بأحكام وان يدير سير الاحداث وتطوراتها بكفائة مشهودة وتأثير سحري جعل القارئ يلازم صفحات الرواية رغم تفرعات وتشعبات السرد ومحاكاة الواقع باسلوب مؤثر يدل على ثراء صاحب المنجز

بعدها قدمت ورقة ثقافية للكاتب والشاعر حامد عبد الحسين حميدي بعنوان تشظيات الارهاب والبعد الثقافي .. متناولا الرواية فنيا بابعادها وفصولها واماكن سردياتها وشخصياتها التي مثلت دور البطولة منوها الى العمق الفني والتاريخي في سبايا دولة الخرافة حيث استطاع الكاتب ان يدون سردياته بعيدا عن المفردة العامية وهذا يحسب للكاتب فينا حسب ما افاد حميدي

بعدها قدم القاص والروائي عبد الرضا صالح محمد موجزا عن معطيات الرواية وابعادها الفنية ومخرجاتها التي شكلت منعطفا استثنائيا في منجزه القصصي والروائي .