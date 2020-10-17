ساوثهامبتون يفرض التعادل على ‎تشيلسي بنتيجة 3-3

‎المستقلة / – حرم ساوثهامبتون مضيفه تشيلسي من نقاط الفوز، بالتعادل معه في الوقت القاتل (3-3)، اليوم السبت، في مباراة احتضنها ملعب ستامفورد بريدج بالجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

أهداف البلوز جاءت عن طريق الثنائي الألماني تيمو فيرنر “هدفين” وكاي هافيرتز في الدقائق (15، 28 و59)، فيما أحرز داني إنجز، تشي أدامز وجانيك فيستيرجارد، ثلاثية الضيوف في الدقائق (43، 57 و92).

بهذه النتيجة، استقر تشيلسي في المركز السادس برصيد 8 نقاط، فيما احتل ساوثهامبتون المرتبة العاشرة بنقطة أقل.

انتفاضة فيرنر

خطورة تشيلسي ظهرت بعد 3 دقائق فقط عن طريق كريستيان بوليسيتش، الذي أطلق تسديدة يسارية قوية، تصدى لها الحارس أليكس مكارثي.

وأرسل بن تشيلويل عرضية داخل منطقة جزاء ساوثهامبتون، قابلها تيمو فيرنر بضربة رأسية إلى داخل الشباك، لكن المساعد رفع رايته لوجود تسلل على المهاجم الألماني.

وعاد فيرنر بعد أقل من دقيقتين لتعويض هدفه الملغي، بعدما تسلم تمريرة جديدة من بن تشيلويل، ليخادع مدافع ساوثهامبتون ويلحق بالكرة قبل مراوغة أكثر من لاعب، ومن ثم التسديد إلى داخل شباك مكارثي، مسجلًا أول أهدافه بالبريميرليج.

وواصل فيرنر رسم لوحاته الفنية في المباراة بهدف آخر سجله بمهارة رائعة بعدما تلقى تمريرة طولية مميزة من جورجينيو، ليتجاوز مدافع وحارس ساوثهامبتون عبر رفع الكرة من فوق رأسه ومن ثم وضعها برأسه بسهولة داخل الشباك، معززا تقدم البلوز بهدف ثانٍ.

واستمرت الخطورة على مرمى الضيوف من جانب فيرنر، الذي وصلته كرة داخل منطقة الجزاء من هافيرتز، ليسددها بقوة، لكنها علت العارضة.

دفاع ساذج

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين، قلص إنجز النتيجة لصالح ساوثهامبتون بعد تلقيه تمريرة بينية من تشي أدامز، ليراوغ كيبا أريزابالاجا ووضع الكرة داخل الشباك.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد إنجز أن يزور شباك كيبا مجددًا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وتواصل ضغط ساوثهامبتون على دفاع البلوز الضعيف، حتى نجح تشي أدامز في استغلال خطأ كورت زوما وكيبا، ليصل إلى الكرة ويسددها في القائم، قبل أن ترتد إليه ويضعها بقوة داخل الشباك، معادلًا النتيجة للضيوف.

ولم يهنأ ساوثهامبتون بالتعادل لأكثر من دقيقتين، حيث تعاون فيرنر مع مواطنه هافيرتز، ليسجل الأخير الهدف الثاني بعدما وضع الكرة بلمسة مباشرة إلى داخل الشباك، متقدمًا لأصحاب الأرض بهدف ثالث.

ضربة قاتلة

وصمد كيبا أمام محاولة إنجز، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس الإسباني تصدى لها ببراعة، ليحرم الضيوف من التعادل.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، فاجأ ساوثهامبتون أصحاب الأرض بهدف ثالث، بعدما سدد ثيو والكوت كرة على الطائر، لمسها فيفستيرجارد برأسه قبل أن تسكن شباك حارس البلوز، ليعادل الضيوف النتيجة في الوقت القاتل.