سان جيرمان يستقر على صفقة أفريقية تحسبا لرحيل نيمار ومبابي

المستقلة … أفاد تقرير صحفي فرنسي، اليوم الخميس، بأن باريس سان جيرمان استقر على صفقة أفريقية، تحسبًا لرحيل نيمار دا سيلفا، أو كيليان مبابي، خلال الفترة المقبلة.

وارتبط الثنائي نيمار ومبابي بمغادرة باريس سان جيرمان، والانتقال إلى لبرشلونة أو لريال مدريد، حيث ينتهي ارتباطهما بالنادي في صيف 2022.

وبناء عليه، في حالة عدم تجديد أي منهما، أو الثنائي معًا، سيكون القرار الأقرب هو الرحيل في صيف 2021، لتحقيق استفادة مادية من وراء بيعهما.

وبحسب موقع “le10sport” الفرنسي، فإن باريس سان جيرمان سيكون على استعداد لضم الإيفواري ويلفريد زاها، نجم كريستال بالاس، لتعويض الرحيل المحتمل لنيمار أو مبابي الصيف المقبل.

ويرتبط زاها بعقد مع ناديه اللندني حتى صيف 2023، لكنه كان قريبًا من الرحيل الصيف الماضي، لولا مغالاة كريستال بالاس، وطلب 100 مليون يورو لبيعه.