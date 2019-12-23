سامسونج تنوي أطلاق سماعات Galaxy Buds ببطارية مضاعفة قريباً

المستقلة … تنوي العملاق الكوري سامسونج اطلاق سماعاتها Galaxy Buds بنسخة جديدة محدثة تأتي مع حجم بطارية مضاعف وبحجم اكبر من الجيل السابق.

حيث أظهر تسجيل جديد من سامسونج لدى هيئة التجارة الفيديرالية FCC نسخة محدثة من سماعاتها اللاسلكية Galaxy Buds قد تطلقها الشركة قريباً في الاسواق العالمية لتكون الجيل الجديد خلال العام المقبل من سماعاتها اللاسلكية.

سماعات Galaxy Buds القادمة ستأتي بأختلاف واضح على سعة بطارية كل سماعة، حيث يشير الملصق لسعة 300 ملي أمبير لكل واحدة مع سعة حافظة 600 ملي أمبير.