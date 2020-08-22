سامسونج تطلق هاتفها اللوحي الجديد “جالاكسي نوت 20” في 70 دولة

أعلنت شركة سامسونج الكورية الجنوبية للإلكترونيات أنها ستطلق اليوم الجمعة هاتفيها اللوحيين الجديدين “جالاكسي نوت 20” و” جالاكسي نوت 20 ألترا” في نحو 70 دولة في أنحاء العالم.

وذكرت وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية أن مبيعات الهاتفين الجديدين بدأت في 70 دولة، منها كوريا الجنوبية ، والولايات المتحدة، وكندا، وبريطانيا، وفرنسا، وتايلاند، وفيتنام وغيرها.

وأوضحت سامسونج أن الهواتف الجديدة ستكون متاحة في 130 دولة بحلول منتصف سبتمبر المقبل، وقالت إن الأنشطة الترويجية لإطلاق الهاتفين تقام في كل دولة اعتمادا على الوضع الصحي فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا المستجد بها.

وبحسب “يونهاب”، تشغل ” سامسونج جالاكسي” في كوريا الجنوبية ، ستوديوهات في خمسة أماكن بالمناطق الرئيسية من العاصمة سول لتقديم فرص تجربة الأجهزة الجديدة، وذلك منذ الثامن من الشهر الحالى.

وكانت طلبات الشراء المسبقة على ” جالاكسي نوت 20 “ مماثلة لسابقه “جالاكسي نوت 10” رغم تداعيات جائحة كورونا.