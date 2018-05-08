سامسونج تستعد للكشف عن ثلاثة هواتف جديدة من سلسلة Galaxy J

(المستقلة) … كشف تقرير جديد أن شركة سامسونج تستعد للكشف عن أربعة هواتف من سلسلة Galaxy J فى وقت قريب من هذا الشهر، وستتميز الأجهزة بتصميم ذى حواف رقيقة، والذى تطلق عليه الشركة اسم “Infinity Display”، والذى ظهر بالهواتف الرئيسية للشركة لعامى2017 و 2018.

وستتضمن الهواتف الجديدة وضع S Bike ، والذى يقوم بإيقاف تشغيل الإشعارات عند قيادة المستخدم لدراجته، كما ستأتى أيضا بوضع توفير البيانات، والذى يمنع تشغيل التطبيقات فى الخلفية باستثناء ستة تطبيقات فردية يختارها المستخدم، وستدعم الهواتف الجديدة تقنية Turbo Speed الخاصة بتحسين البرامج للمساعدة فى فتح التطبيقات بشكل أسرع، ويسمح بتجربة أكثر سلاسة للمهام المتعددة.

وتأمل سامسونج أن تتمكن من خلال إضفاء مظهر عصرى وأنيق على هواتفها متوسطة السعر والمواصفات، على المنافسة فى أسواق نامية مثل الهند.