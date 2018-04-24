سامسونج تحصل على براءة اختراع لإجراء محادثات الفيديو مع AR Emoji

(المستقلة) … طرحت شركة سامسونج فى وقت سابق ميزة AR Emoji، اعتقد البعض أنها جاءت كرد من شركة سامسونج على تقنية أبل، إلا أن سامسونج حصلت خلال الأسبوع الماضى على براءة اختراع جديدة لاستخدام هذه التقنية، الأمر الذى يعنى أن سامسونج ترغب فى التوسع فى استخدام هذه الميزة، إذ تقوم براءة الاختراع على فكرة استخدام هذه الوجه التعبيرية فى محادثات الفيديو المختلفة.

ووفقا لما نشره موقع The Verge الأمريكى، ففى عام 2013 تقدمت شركة سامسونج بطلب براءة اختراع تيح للمستخدمين إجراء دردشة فيديو مع بعضهم البعض باستخدام نماذج ثلاثية الأبعاد من الوجوه أى باستخدام تقنية AR Emoji.

وتساعد AR Emoji حاليًا فى إنشاء صورة رمزية استنادًا إلى صورة المستخدم نفسه، والتى يمكن بعد ذلك إرسالها كصور وملفات GIF، ولكن لا يمكن استخدامها لدردشة الفيديو، ولكن إذا تم استخدام هذه البراءة للتطبيق على AR Emoji، فيمكن أن ينظر الناس إلى الصور الرمزية من خلال دردشة الفيديو بدلاً من بعضها مباشرة.