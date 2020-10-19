“سامحني”.. أحلام توجه رسالة مؤثرة إلى زوجها بعد دخوله المستشفى

المستقلة/ منى شعلان/ وجهت الفنانة الإماراتية أحلام رسالة موثرة إلي زوجها مبارك الهاجرى بعد دخوله إلى إحدى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.

ونشرت أحلام صورة تجمعها مع زوجها عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة تويتر ، وعلقت قائلة : ” يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب”.

وتابعت قائلة : ” ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيدة عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي “.

يا لومي فيك يا بومحمد الغالي حبيبي الف سلامه عليك وما تشوف شر وجعل ما جاك تكفير يارب 😭… ويارب تطلع من المستشفى قريب وسامحني وحللني اني بعيده عنك وما اقدر اجي عندك واشيلك مثل ما انت دايم شايلني لا خلاني الله منك ابوي و حبيبي وصديقي واخوي وقطعه من قلبي pic.twitter.com/gMGcdNJdGY — A H L A M 🇦🇪 (@AhlamAlShamsi) October 19, 2020

من ناحية أخرى ، نفت الفنانة الإماراتية أحلام، إحيائها حفلا غنائيا فى سلطنة عمان ، مساء أول السبت ، وان الحفل الذى بثه التليفزيون العماني ، قديم ويعود إلى العام الماضي.

يذكر أن أحلام قد شاركت مؤخراً في فعاليات اليوم الوطني السعودي، خلال سبتمبر الماضي، بحفل غنائي “أون لاين”، والذي حقق نسبة مشاهدة عالية عبر منصة شاهد.