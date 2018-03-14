ساقا عارضة أزياء يشعلان مواقع التواصل

(المستقلة)..اكتسبت عارضة الأزياء السويدية، أويا أوسترجرين، شهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد نشرها صورا لساقيها اللتين تعدان إحدى أطول السيقان في العالم.

ويبلغ طول أوسترجرين 178 سم، ويتجاوز طول ساقيها 108 سم. وعلقت “عملت بجد للحصول على القوام الذي حلمت به”.

يشار إلى أن أوسترجرين ليست الوحيدة المتميزة بطول ساقيها، فتمتلك عارضة الأزياء السابقة “كارولين آرثر” أطول ساقين في العالم، وتنافس لتحطيم الرقم القياسي الحالي.

ويصل طول ساقي “آرثر”، البالغة من العمر 39 عاما، 130 سنتيمترا، حيث تعتقد أن ساقيها هما الأطول في أستراليا وأميركا، وتسعى للحصول على لقب صاحبة أطول سيقان في العالم، من الروسية سفيتلانا بانكراتوفا، التي يبلغ طول ساقها 131 سنتيمترا.