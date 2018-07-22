(المستقلة) … تظهر مجموعة جديدة من وثائق لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) التى تم نشرها حديثا أن ساعة سامسونج الذكية المقبلة ستأتى بحجمين مختلفين، وكشفت التسريبات السابقة أن الشركة الكورية الجنوبية ستطرح الساعة مع شاشة مستديرة مقاس 1.19 بوصة، بينما يكشف التسريب الحديث عن شاشة عرض مستديرة أكبر حجمًا 1.3 بوصة، سيكون لهذه الساعة الكبيرة هيكل أكبر من 48 ملم فى حين أن الهيكل الخاص بالنسخة الأصغر سيبلغ 43.4 ملم.

ساعة سامسونج

ووفقا لموقع gsmarena الهندى، يمكن رؤية الاختلافات الطفيفة بين النسختين من خلال الصور المسربة، ويشير التقرير إلى أن ساعة Samsung Galaxy الأكبر حجمًا يمكن أن تكون أكثر تنوعًا ومناسبة للرياضيين، وهذا استنادًا إلى شكل هيكلها، فى حين أن التصميم الأصغر حجما أكثر تقليدية مع شاشة قابلة للتبديل.

ويحمل كلا النموذجين نفس الاسم ويدعمان نفس المجموعة الواسعة من نطاقات LTE، ومن المتوقع الإعلان عن هذه الساعة الجديدة إلى جانب Samsung Galaxy Note9 فى مدينة نيويورك فى 9 أغسطس المقبل، أو تزامنا مع إطلاق هاتف Samsung Galaxy X القابل للطى خلال فاعليات مؤتمرIFA فى برلين.