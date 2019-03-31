ساعة ثمنها 80 ألف دولار وراء القتيل قرب أكبر مسجد بلندن

(المستقلة)… الشاب الذي وجدوه الخميس الماضي يئن وينزف دماً من طعن متكرر بالسكين في شارع قريب 700 متر تقريباً من مسجد “ريجنت بارك” المعروف بأكبر مساجد لندن، هو لاجئ شيشاني اسمه Zahir Visiter وعمره 25 سنة، وشرطة سكوتلنديارد أفرجت أمس السبت عن أول صورة له، مع معلومات بأن الدافع لإقدام اثنين على قتله والاختباء في المسجد الذي فرا منه فيما بعد، هي ساعة ثمينة ثمنها أكثر من 80 ألف دولار.

أقبل رجال الإسعاف وعالجوا ظهير ما أمكن في مكان الحادث الذي وقع في السادسة والربع مساء، ثم نقلوه إلى مستشفى قريب، وفيه لم يقوَ على جراحه من الطعنات ففارق الحياة، وفق بيان من 104 كلمات، طالعته “العربية.نت” في موقع شرطة Metropolitan Police المحلية، وورد فيه أن ما حدث لا صلة له بالإرهاب.