سارة عبدالرحمن تتحدث عن دورها في سابع جار

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

خلال تواجدها أمس فى برنامج “كلام وسط البلد” على راديو مصر والذى يقدمه نسرين عكاشة وزياد على، كشفت الفنانة الشابة سارة عبد الرحمن، عن كواليس مسلسل “سابع جار” والذى جسدت فيه شخصية هبه، حيث قالت انا و فدوى عابد بقينا اصحاب .. وأحب أبارك لها لأنها المرة الأولى اللى تمثل فيها ورغم كده كان عندها موهبة رائعة ، مضيفة أن أجواء “اللوكيشن” كانت أسرية، وهى الحالة التى تسببت فيها المخرجات .

وأضافت سارة، كان هناك الكثير من المشاهد الصعبة جسمانيا، مثل حلقة كتب كتاب هاله، ولكننا كنا دائما نحاول التغلب على هذا التعب بالضحك والغناء والمرح، بخلاف المشاهد التى كان فيها “بكاء”، فهى أيضا من أصعب المشاهد .

وعن النماذج السلبية الموجودة فى المسلسل، قالت سارة، هذه النماذج موجودة بالفعل، ونجسدها لأنها موجودة على أرض الواقع،

وعن شخصية هبه نفسها، قالت سارة، “الدور اخد منى شغل كتير جدا حتى لو الناس بتقول انه شبه شخصيتى .. كلنا فينا شبه من شخصية هبة ..معظمنا لما بنتخرج مبنبقاش عارفين احنا عايزين ايه ..وبنبقى محطوطين فى ضغوطات من الاهل”

وعن عملها فى برنامج “البلاتوه”، قالت أحمد امين شخص عبقرى ممثل و كاتب شاطر جدا و بيعرف يحرك الدنيا بشكل انتاجى .. دماغه حلوة اوى و بتعلم منه كتير .

وأختتمت سارة حديثها فى برنامج “كلام وسط البلد” بأنها ستشارك خلال الفترة المقبلة فى أكثر من عمل منهم الجزء التانى من فيلم الكنز مع المخرج شريف عرفة، وربما يكون هناك جزء ثالث من “سابع جار ، وفيلم بلجيكى مصرى يحمل اسم “سواح” مع كريم قاسم و محمود الليثى .