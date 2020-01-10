ساحة الحبوبي في الناصرية تغص بالمتظاهرين

(المستقلة)/حيدر حسين المشرف/.. غصت ساحة الحبوبي والطرق المؤدية لها ، اليوم الجمعة ، بالمتظاهرين المناهضين للحكومة والاحزاب السياسية .

وامتلات الساحة وطرقها بالمتظاهرين من جميع الوحدات الادارية في محافظة ذي قار ، في اطار الدعوات التي اطلقها ناشطون ومدونون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، لتظاهرات مليونية .

وعبر المتظاهرون عن استنكارهم لتدخلات دول اقليمية ودولية وجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات ، كما وحملوا لافتات واطلقوا هتافات طالبت بتغيير نظام الحكم ، والاسراع باختيار مرشح لشغل منصب رئيس الوزراء من خارج الوسط السياسي ، تمهيدا لاجراء انتخابات مبكرة .