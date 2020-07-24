سابقة فريدة… استقبال الباخرة العراقية الحدباء التي اجرت دورة كاملة حول الارض

(المستقلة)… اعلنت وزارة النقل متمثلة بالشركة العامة للنقل البحري استقبال الباخرة العراقية الحدباء التي اجرت دورة كاملة حول الكرة الارضية بمسافة 15400000 ميل بحري ذهابآ وبمسافة 19200000 ميل بحري ايابا في سابقة فريدة من نوعها ولم يشهدها النقل البحري العراقي .

وقال مدير عام الشركة محي الدين الامارة في بيان له تلقته (المستقلة) اليوم الجمعة عنده استقبالها في ميناء خور الزبير ان الباخرة الحدباء سجلت نجاح لم تشهدهُ البواخر العراقية من قبل حيث انها نقلت حمولات متنوعة الى اهم موانئ العالم بعد ان ابحرت من ميناء ( ام قصر _ الامارات العربية المتحدة _كندا _ لوس انجلس _غواتيمالا _بنما _الكونغو_ليبيريا_ بنغلادش_الهند_سلطنة عمان_المملكة العربية السعودية_ميناء خور الزبير)

واوضح ان “الباخرة الحدباء طبقت جميع متطلبات المنظمة البحرية الدولية IMO وهيئة التصنيف الفرنسية ومتطلبات كل الموانئ العالمية التي دخلتها، مضيفا، وكان في النية اقامة احتفال موسع لاستقبال الباخرة الحدباء لكن الظروف الصحية وحسب تعليمات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية وبسبب انتشار وباء كورونا فقد تم اختصار الاحتفال على تكريم طاقم الباخرة فقط”.

من جانبه اشار عامر ابراهيم مدير القسم الفني ان” الباخرة الحدباء اكملت دورة كاملة حول الكرة الارضية لانها عبرت المحيط الهادئ والمحيط الهندي والمحيط الاطلسي ودخلت موانئ مهمة ولم تسجل اي خروقات فنية بحق الباخرة بحسب شهادات دخولها للموانئ” .

يذكر ان الباخرة الحدباء تم بناؤها لصالح الاسطول البحري العراقي في كوريا الجنوبية عام 2014 بحمولة 17500 طن .(النهاية)