سائق توك توك يقدم خطة للوقاية من كورونا

(المستقلة)..الوقاية دائماً خير من العلاج، جملة تنتشر بين الأشخاص دائماً، وفي ظل جائحة كوروناالتي تصيب العالم منذ بداية العام، يتجه الجميع للوقاية من عدوى الفيروس، وذلك وفقاً لنصائح منظمة الصحة العالمية التي تحث على غسل اليدين وتعقيمهما بشكل مستمر.

كانت توصيات الصحة العالمية، مصدر إلهام لأحد سائقي التوكتوك في الهند، وخاصة في ولاية كيرالا، وذلك عبر فيديو يرصد ما قام به عبر منصات التواصل الإجتماعي المختلفة لحمايته وحماية الركاب من الفيروس المستجد من حيلة غريبة.

الفيديو يظهر سائق التوكتوك وهو يثبت صنبور من الماء مع زجاجة من الصابون المعقم داخل مركبته، ويطلب من جميع ركابه قبل الركوب تطهير وتعقيم اليدين جيداً .

عقب انتشار الفيديو عبر موقع التدوين تويتر، أشاد البعض بالإجراءات التي يقوم بها السائق وقدر وعيه بخطورة الفيروس المستجد، بينما سخر البعض وقال أحدهم: “لا يوجد منشفة أيضاً”.

ولكن في المقابل نال السائق العديد من الانتقادات بسبب عدم ارتدائه قناع الوجه “الكمامة”، التي ينصح دائماً بالاعتماد عليها في الحماية والوقاية.

حقق الفيديو ما يقارب المليون ونصف مشاهدة حين تم طرحه عبر حساب خاص على تطبيق التيك توك، ليختلف عدد المشاهدات حين تم نشره على موقع تويتر، وإعادة تداوله أكثر من مرة.