سائق تاكسي يقتل زوجته الجميلة بطريقة وحشية

(المستقلة)…. ألقت السلطات الأيرلندية القبض على سائق تاكسي بتهمة قتل زوجته بطريقة بشعة، دون أن يعرف السبب الذي دفعه إلى ارتكاب تلك الجريمة الشنعاء.

وقتلت، جين إيغرز، 57 عاما، بعدما تم اختراق جسدها باستخدام سيف من طراز سيوف الساموراي اليابانية العتيقة، وساطور لتقطيع اللحوم، وفقا لموقع “سكاي نيوز عربية”.

ووقع الحادث المأساوي، الأحد، في منزل الضحية الكائن خارج مدينة دبلن.

ووصفت جين، وهي أم لديها طفلان، بأنها سيدة ودودة واجتماعية، بينما قال أحد جيرانها لصحيفة “إيريش إندبندنت”: “كانت جين امرأة جميلة (..) ما حدث أمر يصعب فهمه”.

وذكرت الصحيفة أن نجل الضحية، وهو في العشرينيات من عمره، ركض فور الحادث إلى منزل أحد الجيران لجلب المساعدة، دون أن ينجح في إنقاذ حياتها.

وقد عثرت الشرطة على سيف الساموراي وساطور اللحم المرتكبين في الجريمة، وفق موقع “فوكس نيوز”.

وقال زميل عمل لجين إن الضحية كانت تتطلع إلى زيارة مصفف شعر لأول مرة منذ شهور بعدما تم إغلاق صالونات الشعر في أيرلندا بسبب فيروس كورونا، فيما لم تتضح أي أسباب محتملة لإقدام الزوج على ارتكاب فعلته. (النهابة)